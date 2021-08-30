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ООН закликала талібів не заважати виїзду афганців та іноземців, Росія і Китай утрималися

Автор: Дмитрий Кузнецов

Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію із закликом до талібів не заважати жителям Афганістану та іноземцям покинути країну. Документ підтримали 13 з 15 постійних членів Радбезу. Росія і Китай утрималися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Радбезу ООН.

Згідно з резолюцією, проєкт якої підготувала Франція, таліби повинні забезпечити доступ до кількох пропускних пунктів виїзду або вильоту з Афганістану, включаючи Міжнародний аеропорт в Кабулі. Всім покидаючим країну повинна бути гарантована повна безпека.

Документ також передбачає активізацію зусиль з надання гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 31 серпня міжнародний аеропорт Кабула перейде під контроль бойовиків руху "Талібан".

Відзначити, таліби відхилили пропозицію Великобританії і Франції про створення в Афганістані зони безпеки для місцевих жителів, які не встигли евакуюватися.

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