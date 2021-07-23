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ООН закликала Китай співпрацювати з ВООЗ в розслідуванні походження коронавірусу

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Нью-Йорк, П'ятниця 23 липня 2021 20:31
ООН закликала Китай співпрацювати з ВООЗ в розслідуванні походження коронавірусу Фото: ООН закликала Китай співпрацювати з ВООЗ про розслідування походження COVID (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Організація об'єднаних націй (ООН) закликала Китай і всі інші країни-члени ООН співпрацювати в розслідуванні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про походження коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника офіційного представника генсека ООН Фархана Хака.

"ВООЗ керує цим процесом, і відповідає за те, як проводиться це розслідування (про походження коронавірусу - ред.). Ми просимо всі країни-члени (ООН - ред.), Включаючи Китай, співпрацювати з ВООЗ", - сказав Хак, відповідаючи на питання, чи є у генсека ООН Антоніу Гутерреша коментар щодо відмови Китаю співпрацювати з розслідування з ВООЗ.

Представник ООН висловив надію, що в рамках розслідування ВООЗ співпрацюватимуть всі країни.

Нагадаємо, раніше Китай відмовився слідувати запропонованому ВООЗ плану щодо другого етапу розслідування походження коронавірусу.

Відзначимо, в США допустили, що походження COVID-19 може так і не вдасться з'ясувати.

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ООН ВООЗ Китай Коронавірус
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