ООН закликала Китай співпрацювати з ВООЗ в розслідуванні походження коронавірусу
Організація об'єднаних націй (ООН) закликала Китай і всі інші країни-члени ООН співпрацювати в розслідуванні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про походження коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника офіційного представника генсека ООН Фархана Хака.
"ВООЗ керує цим процесом, і відповідає за те, як проводиться це розслідування (про походження коронавірусу - ред.). Ми просимо всі країни-члени (ООН - ред.), Включаючи Китай, співпрацювати з ВООЗ", - сказав Хак, відповідаючи на питання, чи є у генсека ООН Антоніу Гутерреша коментар щодо відмови Китаю співпрацювати з розслідування з ВООЗ.
Представник ООН висловив надію, що в рамках розслідування ВООЗ співпрацюватимуть всі країни.
Нагадаємо, раніше Китай відмовився слідувати запропонованому ВООЗ плану щодо другого етапу розслідування походження коронавірусу.
Відзначимо, в США допустили, що походження COVID-19 може так і не вдасться з'ясувати.