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ООН призвала Китай сотрудничать с ВОЗ в расследовании происхождения коронавируса

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Нью-Йорк, Пятница 23 июля 2021 20:31
ООН призвала Китай сотрудничать с ВОЗ в расследовании происхождения коронавируса Фото: ООН призвала Китай сотрудничать с ВОЗ о расследовании происхождения COVID (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Организация объединенных наций (ООН) призвала Китай и все остальные страны-члены ООН сотрудничать в расследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

"ВОЗ руководит этим процессом, и отвечает за то, как проводится это расследование (о происхождении коронавируса - ред.). Мы просим все страны-члены (ООН - ред.), включая Китай, сотрудничать с ВОЗ", - сказал Хак, отвечая на вопрос, есть ли у генсека ООН Антониу Гутерреша комментарий относительно отказа Китая сотрудничать по расследованию с ВОЗ.

Представитель ООН выразил надежду, что в рамках расследования ВОЗ будут сотрудничать все страны.

Напомним, ранее Китай отказался следовать предложенному ВОЗ плану по второму этапу расследования происхождения коронавируса.

Отметим, в США допустили, что происхождение COVID-19 может так и не удастся выяснить.

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ООН ВОЗ Китай Коронавирус
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