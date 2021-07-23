ООН призвала Китай сотрудничать с ВОЗ в расследовании происхождения коронавируса

Организация объединенных наций (ООН) призвала Китай и все остальные страны-члены ООН сотрудничать в расследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака .

"ВОЗ руководит этим процессом, и отвечает за то, как проводится это расследование (о происхождении коронавируса - ред.). Мы просим все страны-члены (ООН - ред.), включая Китай, сотрудничать с ВОЗ", - сказал Хак, отвечая на вопрос, есть ли у генсека ООН Антониу Гутерреша комментарий относительно отказа Китая сотрудничать по расследованию с ВОЗ.

Представитель ООН выразил надежду, что в рамках расследования ВОЗ будут сотрудничать все страны.