В ООН зажадали від Росії припинити "фільтрацію" українців і допустити до військовополонених

США в середу звинуватили Москву в скоєнні військового злочину, насильницької депортації українців до Росії, і заявили, що мають інформацію про те, що російські чиновники контролюють так звані фільтраційні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.

Представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд сказала, що оцінки з різних джерел, у тому числі з Москви, показують, що влада "допитала, затримала і насильно депортувала" від 900 000 до 1,6 млн українців до Росії після російського вторгнення в кінці лютого.

За словами Томас-Грінфілд, тільки в липні Вашингтон мав інформацію про те, що понад 1800 дітей були переведені з підконтрольних Росії територій України.

"Насильницьке переміщення або депортація осіб з окупованої території на територію окупанта... є воєнним злочином. Так навіщо вони це роблять? Щоб підготуватися до спроби анексії", - заявила вона.

Глава ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що звинувачення в депортації і фільтрації вкрай тривожні, і такі повідомлення мають розслідуватися у співпраці з компетентними органами.

Вона також закликала до безперешкодного доступу представників ООН і Червоного Хреста до всіх людей, затриманих під час війни в Україні, додавши, що це "включаючи доступ до місць інтернування українських військовополонених і затриманих цивільних осіб" в Росії.

"Великобританія стурбована тим, що Росія може насправді використовувати насильницькі депортації і переміщення в спробі насильно змінити демографічний склад частин України", - заявила в Радбезі представник країни в ООН Барбара Вудворд.

Високопоставлений представник ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс заявила, що організація Об'єднаних Націй перевірила, що російські збройні сили та пов'язані з ними збройні угрупування піддають цивільних осіб так званій "фільтрації".

Вона також повідомила, що представники ООН з прав людини задокументували, що чоловіки і жінки, яких вважали пов'язаними з українськими збройними силами або державними установами, або дотримуються проукраїнських, або антиросійських поглядів, піддавалися довільних затримань, тортур, жорстокого поводження та насильницького зникнення.

За словами віцепрем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук, на тимчасово окупованих Росією територіях так звану фільтрацію не проходить близько 30% місцевого населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація створила не менше 20 фільтраційних таборів, через які проходять жителі окупованих територій.

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