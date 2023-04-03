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В ООН подтвердили гибель более 500 детей из-за вторжения в Украину

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Понедельник 03 апреля 2023 18:39
В ООН подтвердили гибель более 500 детей из-за вторжения в Украину Иллюстративное фото: в ООН подтвердили гибель более 500 детей из-за вторжения в Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов погиб 501 ребенок. Реальное количество убитых может быть больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел в Twitter.

Она подчеркнула, что такие данные подтверждены ООН и являются предварительными.

"Реальная цифра, скорее всего, гораздо выше, а тяжесть последствий для пострадавших семей просто невообразима. Это еще одна трагическая веха для детей и семей Украины", - отметила Рассел.

Напомним, ранее в ООН подчеркнули, что данные о гибели 8 тысяч мирных украинцев - это лишь верхушка айсберга.

Также мы писали, что россияне сегодня, 3 апреля, обстреляли медучреждения в Херсоне, в котором находилось до 200 человек.

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