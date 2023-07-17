Россия сообщила о прекращении "зернового соглашения", - ООН

Однако по его словам, генеральный секретарь ООН не прекратит усилий по ее возобновлению.

"Генеральный секретарь не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственному доступу к глобальным рынкам продовольственных товаров и удобрений как из Украины, так и из Российской Федерации для сохранения глобальной продовольственной безопасности", - сказал представитель ООН.

Заметим, посольство России в Беларуси передало Украине ноту по "зерновой сделке", в которой заявило, что она должна быть полностью прекращена с 18 июля.

"Зерновая сделка"

Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновому соглашению" фактически прекращены.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения россияне заблокировали украинские порты. Позже Турция и ООН подписали отдельные соглашения с Украиной и Россией о "зерновом коридоре" в Черном море, предусматривающих экспорт украинского продовольствия.

После этого действие инициативы несколько раз продолжалось. Но каждый раз, когда сроки истекали, РФ заявляла, что не будет продолжать работу "коридора" и пыталась продавить исключения из санкций или дополнительные возможности для российского экспорта. Но так и не достигала результата.

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