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Генасамблея ООН проведе засідання по боротьбі з коронавірусом 3-4 грудня

Автор: Роман Тверденко

Генеральна асамблея ООН проведе засідання з обговорення ситуації з коронавірусом 3-4 грудня. Обговорювати будуть міжнародну взаємодію щодо боротьби із захворюванням.

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Про це повідомляє France 24.

За затвердження дати сесії проголосували більшість країн-членів ООН, ніхто не проголосував проти, а США, Ізраїль і Вірменія утрималися.

Засідання пройде в онлайн-форматі, оскільки присутність когось з делегатів особисто малоймовірна. Після приїзду в Нью-Йорк з-за кордону потрібно пройти двотижневий карантин.

У сесії повинні взяти участь голови держав і урядів. Вони можуть відправити заздалегідь записані п'ятихвилинні ролики, які покажуть в залі Генасамблеї після коротких виступів представників держав.

Нагадаємо, що Генеральна Асамблея ООН має розглянути оновлений проект резолюції про ситуацію з правами людини в окупованому Криму. Це відбудеться найближчим часом, заявила заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

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