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Генассамблея ООН проведет заседание по борьбе с коронавирусом 3-4 декабря

Автор: Роман Тверденко

Генеральная ассамблея ООН проведет заседание по обсуждению ситуации с коронавирусом 3-4 декабря. Обсуждать будут международное взаимодействие по борьбе с заболеванием.

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Об этом сообщает France 24.

За утверждение даты сессии проголосовали большинство стран-членов ООН, никто не проголосовал против, а США, Израиль и Армения воздержались.

Заседание пройдет в онлайн-формате, поскольку присутсвие кого-то из делегатов лично маловероятно. По приезду в Нью-Йорк из-за границы нужно пройти двухнедельный карантин.

В сессии должны поучаствовать главы государств и правительств. Они могут отправить заранее записанные пятиминутные ролики, которые покажут в зале Генассамблеи после кратких выступлений представителей государств.

Напомним, что Генеральная Ассамблея ООН должна рассмотреть обновленный проект резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Это произойдет в ближайшее время, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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