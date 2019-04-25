В ООН очікують пожвавлення переговорів по врегулюванню ситуації на Донбасі

Заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що ООН очікує пожвавлення переговорів про деокупацію і припинення бойових дій на Донбасі. Про це вона заявила під час засідання Радбезу ООН 25 квітня, пише "Інтерфакс-Україна".

В ООН очікують, що сторони конфлікту будуть діяти в рамках Мінських угод.

"Ми очікуємо, що у відповідності з Мінськими угодами всі будуть діяти відповідним чином і робити все, щоб оживити дипломатичні зусилля. Всі сторони повинні продовжувати демонструвати політичну волю і робити кроки, які допомогли б знизити напругу і дозволили б відновити конструктивний діалог у рамках існуючих механізмів", - сказала вона на засіданні Ради безпеки ООН у четвер.

Заступник генсекретаря ООН просила сторони утриматися від дій, які могли б підірвати мирний процес врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що заступник постійного представника США в ООН Джонатан Коен засудив указ Володимира Путіна про спрощений порядок отримання громадянства РФ жителями окупованій території Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, перед початком засідання Ради безпеки ООН в Україні 5 членів Радбезу з країн Євросоюзу, а також Італія, Нідерланди та Швеція заявили, що рішення Росії про видачу російських паспортів підриває суверенітет України і суперечить духу і букві Мінських домовленостей.