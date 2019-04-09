В ООН засудили атаку на аеропорт міста Тріполі

В Організації Об'єднаних Націй засудила напад з повітря на єдиний аеропорт в столиці Лівії Тріполі, що призвело до закриття об'єкта з причин безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"ООН засудила повітряну атаку, яка стала причиною закриття єдиного функціонуючого аеропорту в столиці Лівії, Тріполі", - йдеться в повідомленні.

ООН поклала відповідальність за повітряний удар на повстанські сили фельдмаршала Халіфи Хафтара, що намагається захопити столицю Лівії.

Представники сил повстанців заявили, що цивільні літаки не були мішенню атаки на аеродром.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що военно-повітряні сили Лівії здійснили авіаудар до південно-захід від Тріполі. Авіаудар був нанесений по аеродрому військової бази Ель-Ватыя. Генерал-майор Лівійської національної армії Абдул Салам аль-Хассі підтвердив, що літак спробував атакувати бойові позиції армії.

Крім того, в результаті збройного конфлікту в Лівії, починаючи з 4 квітня поточного року, загинули 35 людей.