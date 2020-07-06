В ООН опублікували другу доповідь про ситуацію в анексованому Криму

У доповіді наводяться численні порушення прав людини на анексованому півострові
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш опублікував другу доповідь про ситуацію з правами людини анексованому Росією Криму. Доповідь охоплює період з 1 липня по 31 грудня 2019 року.
Про це повідомляє прес-служба Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини.
Як наголошується, доповідь ґрунтується на моніторингу та документуванні порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права на анексованому півострові.
Серед інших тем, доповідь містить інформацію про:
Нагадаємо, у квітні ЮНЕСКО констатувала погіршення ситуації в окупованому Криму у сферах компетенції організації.
До цього в ЄС зафіксували систематичне переслідування осіб в Криму, які протистоять окупаційній "владі".
Автор: Максим Зайченко