В ООН опублікували другу доповідь про ситуацію в анексованому Криму

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш опублікував другу доповідь про ситуацію з правами людини анексованому Росією Криму. Доповідь охоплює період з 1 липня по 31 грудня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини.

Як наголошується, доповідь ґрунтується на моніторингу та документуванні порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права на анексованому півострові.

Серед інших тем, доповідь містить інформацію про:

тортури та жорстоке поводження з боку ФСБ Росії та інших правоохоронних органів в Криму, включаючи побиття, удари електричним струмом і задушення, застосовувані проти жертв;

порушення прав затриманих, в тому числі систематичні побиття, необґрунтовані особисті огляди, відмова у побаченнях з родичами та адвокатами, тиск на отримання російського громадянства;

звинувачення за публікації в соціальних мережах і втручання у роботу журналістів;

21 тисяча жителів Криму, які були призвані у збройні сили РФ з початку окупації (станом на 1 січня 2020 року);

191 рішення суду у 2019 році, які зобов'язали жителів Криму покинути територію Криму;

Перешкоди, з якими стикаються люди з Криму в доступі до українських публічних послуг на материковій частині України.

Нагадаємо, у квітні ЮНЕСКО констатувала погіршення ситуації в окупованому Криму у сферах компетенції організації.

До цього в ЄС зафіксували систематичне переслідування осіб в Криму, які протистоять окупаційній "владі".