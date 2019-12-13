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Євросоюз констатував погіршення ситуації з правами людини в Криму

Новини » Політика     13.12.2019 - 19:47
Євросоюз констатував погіршення ситуації з правами людини в Криму
Ілюстративне фото (twitter.com/VGroysman)

ЄС фіксує систематичне переслідування осіб, які протистоять окупаційній "владі"

Ситуація з правами людини в окупованому Російською Федерацією Криму продовжує погіршуватися, зокрема частішають випадки репресій осіб, які протистоять окупаційній "владі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Європейської комісії щодо імплементації Україною угоди про асоціацію з ЄС.

Так, у Євросоюзі констатували, що ситуація з правами людини на окупованому Кримському півострові продовжує погіршуватися. Зокрема, мова йде про систематичні репресії проти осіб, які виступають проти окупаційної "влади" Криму.

Також, в ЄС фіксують випадки арештів, залякування та переслідування кримських татар та порушення основоположних прав, включаючи право на освіту.

У Єврокомісії окремо відзначають порушення фундаментальних свобод на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, включаючи умисні вбивства, незаконні ув'язнення, насильство, тортури та порушення прав власності.

Крім того, на окупованих територіях грубо порушуються свобода ЗМІ та свобода релігій та вірувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними місії ООН з прав людини в Україні, з початку збройного конфлікту на Донбасі з 2014 року загинули 3344 мирних жителів. Понад 7 тисяч цивільних отримали поранення з початку конфлікту в 2014 році. За останні три місяці загинули шестеро мирних жителів і 36 були поранені.

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