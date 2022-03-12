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В ООН спростували звинувачення України в розміщенні секретних біологічних лабораторій

Автор: Константин Широкун

Організація Об'єднаних Націй заявила, що у неї немає доказів того, що Україна має програму біологічної зброї. Таким чином звинувачення РФ можна вважати безпідставними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Організація Об'єднаних Націй повідомила, що у неї немає доказів того, що Україна має програму біологічної зброї. Росія скликала засідання Ради Безпеки ООН, щоб підтвердити без надання доказів, що Україна розміщувала на своїй території лабораторії зі створення біологічної зброї за підтримки Міністерства оборони США.

Країни-члени назвали цю заяву "брехнею" і "повною нісенітницею" і використовували засідання, щоб звинуватити Росію в навмисному націлюванні та вбивстві сотень мирних жителів в Україні.

Ізумі Накаміцу, Верховний представник ООН з питань роззброєння, заявив раді, що ООН не відомо про будь-яку Програму з біологічної зброї в Україні.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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