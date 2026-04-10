ua en ru
Пт, 10 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В ООН назвали оружие, от которого чаще всего гибнут гражданские в Украине

22:10 10.04.2026 Пт
2 мин
Какое именно оружие стало причиной большинства смертей вблизи линии фронта?
aimg Сергей Козачук
В ООН назвали оружие, от которого чаще всего гибнут гражданские в Украине Фото: БПЛА стали самым смертоносным оружием для гражданских в Украине (Getty Images)

Беспилотники малой дальности стали самым смертоносным оружием для гражданского населения Украины в течение прошлого месяца. Количество жертв от атак БПЛА вблизи линии фронта продолжает расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

Статистика жертв за март

По данным наблюдателей, в марте 2026 года количество пострадавших среди гражданских выросло на 49% по сравнению с февралем. Всего за месяц зафиксирована гибель по меньшей мере 211 человек, еще 1 206 человек получили ранения.

БПЛА малой дальности стали второй основной причиной потерь среди населения, вызвав смерть 66 человек и ранения 369 человек. На территориях вблизи линии фронта дроны остаются главной угрозой для мирных жителей.

Ситуация на прифронтовых территориях

Ежедневные удары беспилотниками, артиллерией и авиабомбами обусловили 63% от всех мартовских жертв. Больше всего от таких атак страдают пожилые люди - они составляют 50% от всех погибших и 40% от раненых.

География пострадавших охватывает 19 областей Украины и город Киев. При этом 97% всех случаев гибели или увечья гражданских зафиксировано на территориях, контролируемых правительством Украины.

Динамика по сравнению с прошлым годом

По данным ООН, за первый квартал 2026 года в Украине погибли 556 человек, а 2 731 человек получил ранения.

Эти показатели на 20% превышают данные за аналогичный период 2025 года, что свидетельствует о сохранении высокой интенсивности боевых действий и рисков для гражданских лиц.

Позиция ООН относительно войны в Украине

Напомним, ранее в ООН сообщали, что Россия пытается сорвать мирный процесс, выдвигая заведомо нереалистичные ультиматумы, несмотря на отсутствие значительных стратегических успехов на фронте.

Также Организация Объединенных Наций выражала обеспокоенность из-за уровня детской смертности в Украине. Согласно последним отчетам, показатели смертности детей в возрасте до 5 лет в нашей стране втрое выше, чем в ряде других государств, а общая динамика снижения этого показателя в мире существенно замедлилась.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ООН Российская Федерация Украина Война в Украине
Новости
Мир уже скоро? Буданов сделал заявление об окончании войны
Аналитика
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой