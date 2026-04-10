В ООН назвали оружие, от которого чаще всего гибнут гражданские в Украине
Беспилотники малой дальности стали самым смертоносным оружием для гражданского населения Украины в течение прошлого месяца. Количество жертв от атак БПЛА вблизи линии фронта продолжает расти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).
Статистика жертв за март
По данным наблюдателей, в марте 2026 года количество пострадавших среди гражданских выросло на 49% по сравнению с февралем. Всего за месяц зафиксирована гибель по меньшей мере 211 человек, еще 1 206 человек получили ранения.
БПЛА малой дальности стали второй основной причиной потерь среди населения, вызвав смерть 66 человек и ранения 369 человек. На территориях вблизи линии фронта дроны остаются главной угрозой для мирных жителей.
Ситуация на прифронтовых территориях
Ежедневные удары беспилотниками, артиллерией и авиабомбами обусловили 63% от всех мартовских жертв. Больше всего от таких атак страдают пожилые люди - они составляют 50% от всех погибших и 40% от раненых.
География пострадавших охватывает 19 областей Украины и город Киев. При этом 97% всех случаев гибели или увечья гражданских зафиксировано на территориях, контролируемых правительством Украины.
Динамика по сравнению с прошлым годом
По данным ООН, за первый квартал 2026 года в Украине погибли 556 человек, а 2 731 человек получил ранения.
Эти показатели на 20% превышают данные за аналогичный период 2025 года, что свидетельствует о сохранении высокой интенсивности боевых действий и рисков для гражданских лиц.
Позиция ООН относительно войны в Украине
Напомним, ранее в ООН сообщали, что Россия пытается сорвать мирный процесс, выдвигая заведомо нереалистичные ультиматумы, несмотря на отсутствие значительных стратегических успехов на фронте.
Также Организация Объединенных Наций выражала обеспокоенность из-за уровня детской смертности в Украине. Согласно последним отчетам, показатели смертности детей в возрасте до 5 лет в нашей стране втрое выше, чем в ряде других государств, а общая динамика снижения этого показателя в мире существенно замедлилась.