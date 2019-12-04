В ООН назвали суму боргу США перед організацією

Борг Сполучених Штатів перед організацією об'єднаних націй складає 492 млн. доларів. Про це заявив офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsday.

За його словами, за останні кілька тижнів США виплатили до бюджету ООН 563 млн. доларів.

У жовтні генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив про погіршення фінансового становища організації, що пов'язано з невиплатою внесків за 2019 рік понад 50 державами-членами. Він також підкреслив, що ООН була змушена скоротити певні види своєї діяльності.

Нагадаємо, у понеділок, 2 грудня, у столиці Іспанії Мадриді почалася Кліматична конференція ООН (COP25), яка триватиме до 13 грудня.

Під час відкриття Конференції генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив з вимогою перейти до рішучих дій на захист довкілля.

За даними ООН, 2019 рік стане одним з найтепліших за всю історію метеорологічних спостережень.

За даними організації, середня температура 2019 року з січня по жовтень була приблизно на 1,1 градуса вище, ніж у доіндустріальний період. При цьому нинішній рік завершує десятиліття глобальної спеки і може стати другим або третім найбільш теплим роком за всю історію спостережень. На сьогодні найтеплішим роком залишається 2016.