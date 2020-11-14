В ООН назвали кількість осіб без громадянства в Україні

В Україні проживають понад 36 тисяч осіб без громадянства. Такі дані наводить Управління ООН у справах біженців.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

За словами начальника Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостилю Ірини Дубиківської, такі люди відсутні в офіційних статистиках та часто існують на межі виживання, їх нерідко ізолюють від суспільства та позбавляють базових прав.

"У людей без громадянства немає свідоцтва про народження, паспорта або будь-якого іншого посвідчення особи. Без документів вони часто не мають можливості вчитися, укладати шлюби і навіть звертатися за медичною допомогою. У разі смерті такої особи не видається свідоцтво про смерть і не відбувається офіційне поховання. А це означає, що в умовах пандемії, мільйони таких осіб у всьому світі залишилися один на один з цією небезпечною загрозою", - сказала Дубиківська.

Більшість осіб без громадянства в Україні - це діти, народжені на непідконтрольній українській владі території Криму, Донецької та Луганської областей, бездомні особи, люди похилого віку, які є власниками радянських паспортів (переважно у сільській місцевості), та засуджені особи.

Раніше РБК-Україна писало, що у перші дев'ять місяців 2020 року Державна міграційна служба України визнала біженцями 17 громадян Російської Федерації. Торік таких було менше.

Станом на 1 жовтня в Україні офіційно зареєстровані 1276 біженців і 878 осіб, які потребують додаткового захисту.