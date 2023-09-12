В ООН назвали количество жертв среди мирных украинцев из-за полномасштабной войны РФ

Данные включают зарегистрированные случаи гибели и ранений среди гражданского населения в Украине из-за боевых действий после широкомасштабного вторжения России с 24 февраля 2022 года и по состоянию на 10 сентября 2023 года.

Так, в этот период УВКПЧ зафиксировало 27 149 жертв среди гражданского населения в стране:

9 614 были убиты,

17 535 были ранены.

За первые десять дней сентября количество потерь среди гражданского населения в Украине, по данным ОО,Н составило 292 человека. Среди них:

55 были убиты (29 мужчин, 21 женщина, 1 девочка, а также 4 взрослых, пол которых пока неизвестен),

и 237 получили ранения (101 мужчина, 77 женщин, 7 мальчиков, 2 девочки, а также 50 взрослых, пол которых - неизвестен).

При этом в УВКПЧ обращают внимание, что фактические цифры - значительно выше, поскольку "получение информации из некоторых мест, где идут интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения". Это касается, например, Мариуполя, Лисичанска, Попасной и Северодонецка, где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения.

В ООН не видят геноцид украинцев

Отметим, что недавно глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе заявил, что организация все еще не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид.

По его словам, комиссия не имеет достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации Конвенции о геноциде.

Вместе с тем специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс заявила о том, что пытки российских силовиков в отношении украинцев является частью политики Кремля.