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В ООН назвали количество украинских беженцев в Европе

Фото: украинские беженцы в Европе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В странах Европы количество граждан Украины, зарегистрированных как беженцы, достигло более 4,75 миллиона человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Агентства по делам беженцев ООН.

По информации организации, количество зарегистрированных беженцев из Украины в странах Европы в целом достигло 4 751 065 человек.

Статистические данные составляются в основном на основе данных, предоставленных местными властями европейских государств. В этом случае речь идет о данных по состоянию на 22 ноября - информация обновляется еженедельно по средам.

Среди стран ЕС больше всего беженцев из Украины в Польше. На втором и третьем местах по количеству занимают Германия и Чехия.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии готовится к новой возможной волне беженцев из Украины. Сейчас страна может принять всего десятки тысяч человек.

Напомним, что жителей наиболее опасных районов Херсона и области призывают эвакуироваться.

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