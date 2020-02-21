ООН направила на Донбас 6 вантажівок гуманітарної допомоги

Організація Об'єднаних Націй (ООН) направила на окуповані території Донбасі 6 вантажівок з гуманітарною допомогою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ у Twitter.

За даними відомства, сьогодні через контрольний пункт в'їзду-виїзда "Новотроїцьке" на окуповану територію в'їхали 6 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління ООН у справах біженців.

Зазначається, що жителям окупованих територій відправили понад 10 тонн шкільного приладдя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний комітет Червоно Хреста відправив на окуповані території Донбасу понад 10 вантажівок з гуманітарною допомогою. Мешканці окупованих територій отримали 200 тонн продуктових наборів.

Крім того, заступник генерального секретаря ООН з політичних питань і питань розбудови миру Розмарі Дікарло заявила, що у 2020 році ООН необхідно 158 млн доларів для надання допомоги населенню на Донбасі. Гуманітарної допомоги потребують близько 3,4 млн осіб на сході України.