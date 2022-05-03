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ООН має намір розгорнути в Україні місію з розмінування

Фото: фахівці ООН готуватимуть українських саперів (unmas.org)
Автор: Ілона Свиридова

В Україні можуть розгорнути місію служби ООН з розмінування UNMAS. Міжнародні фахівці допоможуть краще підготувати українських саперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Повідомляється, що на сьогодні UNMAS напрацьовує механізми надання допомоги Україні, її представники збирають інформацію про потреби на місцях, які вимагають розмінування.

За даними української сторони, розмінування потребує територія площею близько 300 000 квадратних кілометрів. Тому Україні знадобляться досвідчені фахівці, яких раніше задіяли в Сомалі, Сирії та Іраку.

Сторони домовилися UNMAS скоординувати зусилля з питання якнайшвидшого очищення українських територій від залишків російської агресії, залучення представників служби ООН до підготовки та перепідготовки українських фахівців.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна приводило список розмінованих населених пунктів у Київській області.

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