ООН предоставит помощь сельхозпроизводителям Украины на 200 млн долларов: кто сможет получить

План быстрого реагирования ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) для Украины на 2023 год включает три основных направления, которые будут нуждаться в финансировании в размере 205 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФАО.
Главный экономист ФАО Максим Тореро Каллен представил обновленную информацию о плане на специальной встрече для министров стран G7 во время Глобального форума по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (GFFA) в Берлине 21 января.
По его данным, включают:
В 2022 году в рамках реализации программ ФАО было распределено более 26 тысяч зерновых рукавов, предназначенных для хранения более 5 млн тонн зерновых, поскольку инфраструктура Украины была повреждена. В начале года предоставлены семена овощей и семенной картофель для более 30 тысяч домохозяйств, а также предоставлено более 5 тысяч тонн семян озимой пшеницы для поддержки мелких фермерских хозяйств.
ФАО также предоставила многоцелевую денежную помощь более чем 2 тысячам уязвимых сельских домохозяйств, в частности в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.
Напомним, Организация объединенных наций планирует выделить около 4 млн долларов на разминирование Николаевской области.
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