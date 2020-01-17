ООН: з кінця квітня в Сирії загинуло 1,5 тис. цивільних

У Сирії з 29 квітня 2019 року по 15 січня 2020 року ООН зафіксувала понад 1,5 тис. смертей серед цивільного населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Офісу ООН з прав людини.

Наголошується, що глава ООН з прав людини Мішель Бачелет закликає до негайного припинення військових дій і захисту всіх цивільних осіб та цивільної інфраструктури на північному заході Сирії.

"З 29 квітня 2019 року по 15 січня 2020 року ми зафіксували 1506 смертей серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що близько 350 тисяч жителів сирійської провінції Ідліб були змушені покинути своє житло через наступу військ режиму Башара Асада, підтримуваного силами Російської Федерації.

РБК-Україна писало, що в результаті авіаударів по провінції Ідліб 16 січня, останньому утримуваному повстанцями районі на північному заході Сирії, більше десяти осіб були вбиті і ще 60 поранені Авіаудар був нанесений після того, як 12 січня набула чинності угода між Росією і Туреччиною про припинення вогню в провінціях.