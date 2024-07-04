ООН: количество жертв среди гражданских в Украине от ударов РФ в мае было наибольшим за год

В публикации указывается, что в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), подготовленном ММПЧУ, освещается:

влияние на права человека от новых широкомасштабных атак ВС РФ на критически важную энергетическую инфраструктуру, начавшихся в марте,

влияние наступления российских захватчиков в Харьковской области в мае,

и "другие события как на оккупированной территории, так и на подконтрольных правительству территориях Украины".

"Учитывая, что в мае количество жертв среди гражданского населения было наибольшим за почти год, бои этой весной принесли ужасные потери гражданскому населению, особенно в Харькове и Харьковской области", - сказала глава ММПЧУ Даниэль Белль.

Она добавила, что непрерывные атаки "привели к трагической гибели людей, вынужденному перемещению населения и разрушению домов и предприятий".

Также в отчете говорится, что среди основных причин значительный ущерб гражданскому населению в ООН определили:

использование войсками РФ мощных авиационных бомб и ракет в населенных пунктах,

и по меньшей мере 5 инцидентов российских последовательных атак в то же место в течение короткого интервала времени ("двойными атаками"), повлекших многочисленные жертвы среди спасателей.

"В отчетном периоде российские Вооруженные силы начали свою крупнейшую из зимы 2022-2023 годов кампанию атак на критически важную энергетическую инфраструктуру, в результате чего погибли и получили ранения гражданские лица, а также пострадали миллионы людей по всей стране", - говорится в публикации.

Белль отметила, что 5 волн атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины привели к жертвам среди гражданских граждан и значительным перебоям в электроснабжении для миллионов людей по всей стране, "с каскадным влиянием на водоснабжение, мобильную и интернет-связь, а также общественный транспорт".

Также в ООН добавили, что доклад будет представлен Совету по правам человека 9 июля.