ООН має забезпечити коридор з Маріуполя. Ми вже не просимо, а вимагаємо, - Верещук

"Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору і з "Азовсталі", і з Маріуполя в цілому. На "Азовсталі" зараз 1000 жінок і дітей, ще 500 поранених, майже 50 осіб потребують негайної кваліфікованої допомоги. Саме про це повинен говорити пан Гутерріш (в Росії, - ред.). Найголовніше, що може зробити ООН - це відкрити гуманітарний коридор", - зазначила вона.