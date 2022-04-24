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ООН має забезпечити коридор з Маріуполя. Ми вже не просимо, а вимагаємо, - Верещук

Фото: Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Ілона Свиридова

Організація Об'єднаних Націй (ООН) повинна забезпечити гуманітарний коридор з обложеного Маріуполя. Саме це питання треба піднімати в Москві під час візиту генсека Антоніу Гутерріша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра Ірини Верещук в ефірі телемарафону.

"Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору і з "Азовсталі", і з Маріуполя в цілому. На "Азовсталі" зараз 1000 жінок і дітей, ще 500 поранених, майже 50 осіб потребують негайної кваліфікованої допомоги. Саме про це повинен говорити пан Гутерріш (в Росії, - ред.). Найголовніше, що може зробити ООН - це відкрити гуманітарний коридор", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гутерріш відвідає Москву, після чого 28 квітня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

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ООНМаріупольІрина Верещук