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ООН відкриє у Львові новий офіс: чим він займатиметься

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Львів, Середа 15 червня 2022 15:41
ООН відкриє у Львові новий офіс: чим він займатиметься Фото: ООН відкриє у Львові новий офіс (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

ООН створює у Львові новий офіс. Він координуватиме роботу міжнародних гуманітарних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову гуманітарного хабу ООН для Заходу України Анну Палонко під час брифінгу.

"Ми зараз створюємо хаб у Львові - це офіс, який включатиме шість областей: Рівненську, Тернопільську, Закарпатську, Волинську, Львівську та Івано-Франківську. І ми ставимо за мету координувати зусилля партнерів у всіх секторах", - розповіла Палонка.

За її словами, серед пріоритетів являються продовольчі потреби, а також грошова допомога, притулки, освіта та підготовка до зими у цих галузях.

"Ми знаємо, що понад 240 тисяч переселенців перебувають у Львівській області, та в інших західних областях дуже багато ВПО, тому ми координуватимемо діяльність місцевих партнерів, неурядових організацій, ООН для того, щоб разом вони могли надавати ефективну допомогу", - розповіла голова гумхабу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування злочинів, вчинених Росією, що почала працювати в Україні.

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ООН Львів
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