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Обновление Android 17 вывело из строя важную функцию смартфонов: что известно

10:03 19.06.2026 Пт
2 мин
После обновления с главных экранов смартфонов бесследно исчезают популярные виджеты
aimg Ольга Завада
Обновление Android 17 вывело из строя важную функцию смартфонов: что известно Google выпустила взломанную версию Android 17 (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

ОС Android 17 вызвала волну возмущения среди пользователей из-за критической ошибки, которая удаляет виджеты без возможности их восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BGR.

Почему виджеты исчезают с экранов?

Виджеты уже давно стали неотъемлемой частью экосистемы Android. Современные приложения используют их не только для отображения погоды, но и для интерактивных функций - например, сервис Duolingo дает за них дополнительные бонусы и энергию.

Тем не менее, после перехода на Android 17 пользователи Reddit массово заметили, что полезные информационные блоки исчезли с рабочих столов.

Как оказалось, проблема затрагивает любые приложения, связанные с системой разделения профилей. Ошибка напрямую связана с функцией Work Profile (рабочий профиль). Это виртуальный контейнер Android, который отделяет рабочие приложения от личных в целях конфиденциальности.

Также от сбоя пострадали пользователи утилиты Island и корпоративного ПО Microsoft InTune.

Интересно, что этот баг не является новым. Первые сообщения о проблеме появились в Google Issue Tracker ещё 26 февраля во время закрытого бета-тестирования Android 17, однако разработчики выпустили систему с этой ошибкой.

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Официальная реакция разработчиков

Представители Google уже отреагировали на жалобы владельцев смартфонов и признали наличие технического сбоя.

"Мы знаем о баге, который затронул пользователей рабочих профилей (Work Profile). Исправление будет выпущено в ближайшем обновлении программного обеспечения", - заявил представитель Google.

Как решить проблему сейчас?

Пока официальный патч находится в разработке, сообщество техноэнтузиастов нашло несколько временных вариантов решения проблемы:

Отключение рабочего профиля: если полностью деактивировать Work Profile, обычные виджеты возвращаются на экран (однако после повторного включения они снова исчезнут).

Изменение настроек в Microsoft Intune: пользователи заметили, что изменение параметра "Разрешить виджеты из приложений рабочего профиля" с значения "Включено" на "Не настроено" устраняет баг.

Перезагрузка: некоторым пользователям помогает обычная перезагрузка смартфона сразу после восстановления профиля.

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