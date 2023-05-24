Обновленный центр реабилитации лиц с инвалидностью будет оборудован по европейским стандартам, - Кличко

"Еще до полномасштабного вторжения Киев начал активное развитие комплексной и современной системы социальной реабилитации детей и взрослых с инвалидностью. К сожалению, полномасштабное вторжение России на некоторое время приостановило наши планы. Однако работа над реализацией запланированных проектов уже продолжается, ведь потребность в функционировании центров комплексной реабилитации и предоставления социальных услуг для детей и лиц с инвалидностью только растет. В 2022 году произошел наибольший прирост за последние 10 лет, что напрямую связано с военной агрессией", - отметил Кличко.

Ремонтные работы в здании на завершающем этапе. Центр будет введен в эксплуатацию уже в текущем году. Реконструкция здания позволит увеличить мощность заведения. В Центре высококвалифицированные специалисты будут предоставлять реабилитационные и социальные услуги для детей с инвалидностью от малышей до 18 лет и лиц с инвалидностью от 18 до 35 лет.

"Получать услуги в Центре смогут не только жители Подольского района, но и из других районов столицы. Центр будет оборудован по лучшим европейским стандартам", - подчеркнул Кличко.

В Центре будут работать отделения ранней реабилитации, социальной реабилитации, психолого-педагогической реабилитации, физической реабилитации, профессиональной и трудовой реабилитации, медицинской реабилитации и медицинского наблюдения, дневного ухода. Также будет действовать служба социального патронажа.

По информации Виталия Кличко, на начало этого года в Киеве было зарегистрировано более 12,5 тыс. детей с инвалидностью. Это на 650 детей больше, чем год назад.

Среди причин инвалидности первое место занимают расстройства психики и поведения, на втором месте - врожденные пороки развития, на третьем - заболевания нервной системы.