Евро-2024: кому прочат получение "Золотой бутсы"

Одной из самых значимых индивидуальных наград для каждого футболиста является вручение "Золотой бутсы". На турнире такого масштаба как Евро у каждого бомбардира есть большое желание проявить себя, чтобы забрать себе желаемую награду.

Кто же станет счастливым обладателем этого титула? РБК-Украина рассказывает о главных претендентах на вручение "Золотой бутсы" на Евро-2024.

Прогноз на получение "Золотой бутсы" Евро-2024

Первым претендентом на индивидуальную награду, по мнению букмекеров, является английский нападающий Гарри Кейн. В спину ему дышат француз Килиан Мбаппе и немец Кай Хавертц.

Отметим, что Мбаппе сломал нос в матче против австрийцев, что может серьезно повлиять на его шансы получить награду, так как он пропустит несколько матчей своей сборной. Однако прогнозистов, судя по всему, этот факт не пугает.

Хотим напомнить, что англичанин уже был в шаге от получения Золотой бутсы на Евро-2020, однако его на один гол опередил Криштиану Роналду, забивший 5 мячей на том турнире. В этом году у него тоже есть неплохие шансы побороться за то, чтобы побить свой же рекорд.

В общем, согласно букмекерским прогнозам, список топ претендентов на получение персонального трофея выглядит следующим образом:

Гарри Кейн Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Кай Хаверц Джуд Беллингем Ромелу Лукаку Альваро Мората Оливье Жиру Антуан Гризманн

Кто выиграл больше "Золотых бутс" на Евро

Ни один игрок в истории чемпионатов Европы, которые проходят под патронатом УЕФА каждые 4 года, начиная с 1960 года, не выигрывал больше одной "Золотой бутсы".

Список обладателей "Золотой бутсы" на прошлых Евро