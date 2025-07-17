Обновленный Кабмин провел первое заседание: Свириденко раскрыла детали
Кабинет министров впервые провел заседание в новом составе. Каждому министру поручили разработать конкретный план действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Facebook.
"Первое заседание нового правительства провели сразу после голосования в парламенте. Каждый министр должен в максимально короткие сроки определить конкретный план действий. Без абстракций", - написала глава правительства.
По ее словам, такие планы будут представлены публично. Также их будут обсуждать с профильными комитетами Рады. После этого министры должны будут регулярно отчитываться.
Свириденко обратила внимание, что у нее уже есть позитивный опыт работы с экономическим комитетом и она рассчитывает на такое же конструктивное взаимодействие с другими комитетами.
Премьер обратила внимание, что новое правительство - одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю.
Новый Кабмин
Напомним, сегодня, 17 июля, Верховная Рада назначила новым премьером Юлию Свириденко.
Согласно решению парламента, министром обороны стал Денис Шмыгаль, а Андрей Сибига сохранил должность министра иностранных дел.
Обновление Кабмина коснулось и других министерств. Некоторые ведомства были объединены, а Минединства - ликвидировано.
Детальнее о перестановке в Кабмине - в материале РБК-Украина.
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