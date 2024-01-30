Обновленный индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине

Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 110 гривен, в то время как в США - 5,69 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 48,4% по сравнению с фактическим обменным курсом 37,44 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 19,33 грн/доллар.

Самыми недооцененными валютами мира в январе 2024 года являются денежные единицы Тайваня, Индонезии, Индии, ЮАР, Египта, Малайзии и Филиппин.

Переоцененными валютами являются швейцарский франк (на 43,5,5%), норвежская крона (на 25,5%), уругвайский песо (на 23,7%), аргентинский песо (на 7,4%), евро (на 3,1%), шведская крона (на 3,1%), костариканский колон (на 0,4%), британский фунт (на 0,4%), датская крона (на 0,0%).

Индекс Биг-Мака

Отметим, в июле 2022 года The Economist не смог оценить курс гривны к доллару в Индексе Биг-Мака, поскольку Сеть McDonald's временно закрыла свои рестораны быстрого питания после российского вторжения. После этого рестораны McDonald's начали открываться в Украине.

Вместе с тем, российский рубль по-прежнему отсутствует в индексе, поскольку McDonald's ушел с территории РФ.

Big Mac index был разработан изданием The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах.