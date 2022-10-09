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Обновлена карта боевых действий: где продвинулись украинские военные

Фото: ВСУ освободили село Новая Каменка в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают наступление на востоке и юге нашей страны. ВСУ удалось продвинуться в направлении Сватово и Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepState.

Восток

По данным карты, подразделения ВСУ продолжают атаки на западе Луганской области на линии Оскол-Кременная. Украинские военные вошли в населенный пункт Стельмаховка. Таким образом ВСУ приблизились к трассе Р07.

Юг

Также украинские силы имеют успехи в Херсонской области и продвигаются в центр региона. ВСУ, вероятно, освободили населенный пункт Новая Каменка.

На этом участке фронта идут активные бои. Однако ВСУ после успешного и быстрого контрнаступления продолжают атаковать позиции врага.

Напомним, подразделения ВСУ на Херсонском направлении освободили уже 1170 квадратных километров.

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