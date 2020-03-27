ru
ua

В ОНМедУ заявили про порушення при обшуку і тиску з боку Дубініної

Новини » Суспільство   

Підставою для відкриття кримінальної справи стала заява Наглядової ради

В Одеському національному медичному університеті (ОНМедУ) звинуватили міську прокуратуру №3 у сприянні "рейдерам" та повідомили про численні порушення при проведенні обшуків у ректораті та будинках посадових осіб університету. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті ОНМедУ, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що обшуки проходили 24 березня і тривали до 3 ранку наступного дня. Прокуратура вилучила журнали вхідної кореспонденції, особисті справи працівників і тендерну документацію, яка знаходиться у відкритому доступі на Prozzoro.

Підставою для відкриття кримінальної справи стала заява Наглядової ради, який був створений Уляною Супрун у 2018 році.

В університеті вважають, що рада - фіктивна, тому була розпущена указом МОЗ ще в грудні 2019 року. Фактично сьогодні здійснюється досудове розслідування на підставі заяви неіснуючої юридичної особи.

"На жаль, Одеська міська прокуратура №3 активно бере участь в черговій спробі незаконного захоплення влади в ОНМедУ, яку здійснюють Дубініна та Аймедов. Прокуратура на чолі з прокурором Оксаною Острик не займається розслідуванням кримінальної справи, а намагається блокувати роботу ОНМедУ, постійно викликаючи на допити осіб, які не мають ніякого відношення до державних закупівель", - йдеться в заяві.

В ОНМедУ також зазначили, що прокуратура порушила територіальну підслідність: обшук проводився на підставі судді Суворовського районного суду, в той час як ОНМедУ знаходиться в Приморському районі.

"В порушення карантину співробітники правоохоронних органів проводили слідчі дії без масок і рукавичок. Крім того, всупереч закону в обшуку задіяли звільненого за прогули співробітника університету Буковського і невідомого чоловіка, який знімав обшук на відео. Він постійно перебував біля прокурора Оксани Острик і отримував від неї вказівки. Коли ми почали фіксувати обличчя зазначеної особи на камеру, то самопроголошений представник прокуратури просто втік з місця проведення обшуку. Сьогодні ми володіємо достатніми відомостями, які дозволяють установити цю особу. Ми не виключаємо, вона пов'язана з членами розформованого Наглядової ради та звільненими Дубініної та Аймедовым", - йдеться в заяві медуніверситету.

Крім того, кілька годин прокурор Острик відмовлялася роз'яснити, які саме документи підлягають вилученню. Тільки отримавши письмові вказівки на смартфон, вона оголосила список документів, яких не було в постанові суду.

"Обшук став черговим зухвалим порушенням конституційних і процесуальних гарантій. Ми вважаємо так зване досудове слідство виставою і спробою реваншу рейдерів, які не залишають спроб захопити ОНМедУ", - заявили в університеті.

Нагадаємо, колишня в.о. міністра Уляна Супрун створила Наглядова рада указом №2380 від 21 грудня 2018 року в порушення законодавства та статуту ОНМедУ, згідно з яким персональний склад ради визначається шляхом відкритого голосування трудового колективу за поданням вченої ради.

Також Супрун включила до складу ради людей, які не мають відношення до ОНМедУ і, як стверджують в ОНМедУ, брали участь у силовому захопленні будівлі університету. На момент створення органу в медині вже як 3 роки діяв Наглядова рада з терміном повноважень до 2022 року. 19 грудня 2019 року заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос підписав указ, яким визнав недійсним указ Супрун про створення Наглядової ради.

Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу Ракетний катер РФ виявили в морській економічній зоні України
Читати всі новини