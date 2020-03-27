В ОНМедУ заявили про порушення при обшуку і тиску з боку Дубініної

В Одеському національному медичному університеті (ОНМедУ) звинуватили міську прокуратуру №3 у сприянні "рейдерам" та повідомили про численні порушення при проведенні обшуків у ректораті та будинках посадових осіб університету. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті ОНМедУ, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що обшуки проходили 24 березня і тривали до 3 ранку наступного дня. Прокуратура вилучила журнали вхідної кореспонденції, особисті справи працівників і тендерну документацію, яка знаходиться у відкритому доступі на Prozzoro.

Підставою для відкриття кримінальної справи стала заява Наглядової ради, який був створений Уляною Супрун у 2018 році.

В університеті вважають, що рада - фіктивна, тому була розпущена указом МОЗ ще в грудні 2019 року. Фактично сьогодні здійснюється досудове розслідування на підставі заяви неіснуючої юридичної особи.

"На жаль, Одеська міська прокуратура №3 активно бере участь в черговій спробі незаконного захоплення влади в ОНМедУ, яку здійснюють Дубініна та Аймедов. Прокуратура на чолі з прокурором Оксаною Острик не займається розслідуванням кримінальної справи, а намагається блокувати роботу ОНМедУ, постійно викликаючи на допити осіб, які не мають ніякого відношення до державних закупівель", - йдеться в заяві.

В ОНМедУ також зазначили, що прокуратура порушила територіальну підслідність: обшук проводився на підставі судді Суворовського районного суду, в той час як ОНМедУ знаходиться в Приморському районі.

"В порушення карантину співробітники правоохоронних органів проводили слідчі дії без масок і рукавичок. Крім того, всупереч закону в обшуку задіяли звільненого за прогули співробітника університету Буковського і невідомого чоловіка, який знімав обшук на відео. Він постійно перебував біля прокурора Оксани Острик і отримував від неї вказівки. Коли ми почали фіксувати обличчя зазначеної особи на камеру, то самопроголошений представник прокуратури просто втік з місця проведення обшуку. Сьогодні ми володіємо достатніми відомостями, які дозволяють установити цю особу. Ми не виключаємо, вона пов'язана з членами розформованого Наглядової ради та звільненими Дубініної та Аймедовым", - йдеться в заяві медуніверситету.

Крім того, кілька годин прокурор Острик відмовлялася роз'яснити, які саме документи підлягають вилученню. Тільки отримавши письмові вказівки на смартфон, вона оголосила список документів, яких не було в постанові суду.

"Обшук став черговим зухвалим порушенням конституційних і процесуальних гарантій. Ми вважаємо так зване досудове слідство виставою і спробою реваншу рейдерів, які не залишають спроб захопити ОНМедУ", - заявили в університеті.

Нагадаємо, колишня в.о. міністра Уляна Супрун створила Наглядова рада указом №2380 від 21 грудня 2018 року в порушення законодавства та статуту ОНМедУ, згідно з яким персональний склад ради визначається шляхом відкритого голосування трудового колективу за поданням вченої ради.

Також Супрун включила до складу ради людей, які не мають відношення до ОНМедУ і, як стверджують в ОНМедУ, брали участь у силовому захопленні будівлі університету. На момент створення органу в медині вже як 3 роки діяв Наглядова рада з терміном повноважень до 2022 року. 19 грудня 2019 року заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос підписав указ, яким визнав недійсним указ Супрун про створення Наглядової ради.