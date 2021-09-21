Онлайну не буде. Які області вирішили закрити школи в "жовтій" зоні: список

Відповідно до рішення Держкомісії з питань ТЕБ і НС, починаючи з 23 вересня Україна переходить до "жовтої" зони. Відповідно до нових обмежень, навчальні заклади матимуть змогу продовжити роботу за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні однією дозою.
Детальніше про те, які області прийняли рішення закрити навчальні заклади - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Відповідно до останніх даних щодо вакцинації в Києві - всі школи міста продовжать роботу, оскільки показники щеплення співробітників перейшли за 80%.
Згідно з інформацією від ОДА, сьогодні в області лише 123 освітніх заклади зі 1066 вакцинували більше ніж 80% викладачів.
За словами голови міського департаменту освіти й науки Олени Буйневич, лише 78 шкіл мають щонайменше 80% вакцинованих співробітників. Станом на 20 вересня, в області щеплено 70% педагогів.
Згідно з інформацією Чернівецької ОДА, 22 навчальні заклади області мають 100% вакцинованого персоналу, у зв'язку з чим вони матимуть змогу продовжити роботу, навіть, у разі переходу до "червоної зони". 240 шкіл щепили більше ніж 80% освітян й лише 51 заклад не відповідає вимогам МОЗ.
Відповідно до інформації міського голови департаменту освіти й науки Олега Паска:
Згідно з інформацією від ОДА, 187 навчальних закладів продовжать роботу після переходу до "жовтої" зони. Зокрема, частина закладів вже поступово наближається до відповідного показника. Загалом в області вакцинувалися 51% від усіх педагогів.
За словами голови ОДА Олександра Старуха, сьогодні в області вакциновано:
56% працівників дошкільної освіти;
58% працівників закладів середньої освіти;
59% працівників закладів вищої освіти;
52% працівників закладів позашкільної освіти;
50% працівників професійної освіти.