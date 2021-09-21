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Онлайну не буде. Які області вирішили закрити школи в "жовтій" зоні: список

Автор: Сергій Пишкін

Відповідно до рішення Держкомісії з питань ТЕБ і НС, починаючи з 23 вересня Україна переходить до "жовтої" зони. Відповідно до нових обмежень, навчальні заклади матимуть змогу продовжити роботу за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні однією дозою.

Детальніше про те, які області прийняли рішення закрити навчальні заклади - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Київська область

Відповідно до останніх даних щодо вакцинації в Києві - всі школи міста продовжать роботу, оскільки показники щеплення співробітників перейшли за 80%.

Івано-Франківська область

Згідно з інформацією від ОДА, сьогодні в області лише 123 освітніх заклади зі 1066 вакцинували більше ніж 80% викладачів.

Одеська область

За словами голови міського департаменту освіти й науки Олени Буйневич, лише 78 шкіл мають щонайменше 80% вакцинованих співробітників. Станом на 20 вересня, в області щеплено 70% педагогів.

Чернівецька область

Згідно з інформацією Чернівецької ОДА, 22 навчальні заклади області мають 100% вакцинованого персоналу, у зв'язку з чим вони матимуть змогу продовжити роботу, навіть, у разі переходу до "червоної зони". 240 шкіл щепили більше ніж 80% освітян й лише 51 заклад не відповідає вимогам МОЗ.

Львівська область

Відповідно до інформації міського голови департаменту освіти й науки Олега Паска:

  • Стрийський район - 22,3 % шкіл вакцинували більше ніж 80% персоналу;
  • Червоноградський район - 21,4% шкіл вакцинували більше ніж 80% персоналу;
  • Дрогобицький район - 20% шкіл вакцинували більше ніж 80% персоналу;
  • Яворівський район - 15,3% шкіл вакцинували більше ніж 80% персоналу;
  • Золочівський район - 14,4% шкіл вакцинували більше ніж 80% персоналу;
  • Самбірський район - 6,2% шкіл вакцинували більше ніж 80% персоналу;
  • Львівський район - 2,6% шкіл вакцинували більше ніж 80% персоналу.

Рівненська область

Згідно з інформацією від ОДА, 187 навчальних закладів продовжать роботу після переходу до "жовтої" зони. Зокрема, частина закладів вже поступово наближається до відповідного показника. Загалом в області вакцинувалися 51% від усіх педагогів.

Запорізька область

За словами голови ОДА Олександра Старуха, сьогодні в області вакциновано:

56% працівників дошкільної освіти;

58% працівників закладів середньої освіти;

59% працівників закладів вищої освіти;

52% працівників закладів позашкільної освіти;

50% працівників професійної освіти.

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