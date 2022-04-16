Онлайн зустрічі з керівництвом Росії недостатньо, аби розв'язати усі питання, - Зеленський

"Є багато питань і з деяких я не бачу, щоб вони були готові піти на наш варіант, або ми на їхній варіант". – сказав Зеленський.

Як приклад він навів питання Донбасу.

За словами президента, на тимчасово окупованих територіях проживає достатньо українців, які вважають себе частиною України.

"Питання: що ми хочемо від цього? Там є люди, які нас ненавидять, а є люди, які громадяни України і вони хочуть, щоб ми там були. Вони постійно хочуть змінити статус цієї частини України. А ми хочемо домовленостей таких, щоб ті люди, які там знаходяться і вважають себе українцями, знали, де вони живуть. Не на якомусь острові посеред суші, а що це частина якоїсь держави", - додав Зеленський.

Водночас є бойовики "ДНР", які вважають себе частиною Росії. Кремль тим часом називає тимчасово окуповані території "республіками".

"Ті бояться бути "республіками", бо якщо вони окремі "республіки", то Україна певною мірою може до них прийти. Може. Росія боїться, що Україна може туди прийти і хоче нейтрального статусу, щоб Україна туди не прийшла. Багато питань, у мене головне питання: а що ми хочемо, щоб там було?" – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що позиція України є абсолютно очевидною - Донбас є її частиною, і в цьому полягає відмінність від позиції РФ.