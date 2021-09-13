Без онлайн-навчання: у Чернівецькій області школи з нещепленими вчителями закриють на карантин

У своєму відеозверненні глава ОДА зазначив, що в області тільки 36% навчальних закладів вакцинували понад 80% від всього персоналу. "У нас залишилося кілька днів, щоб підібрати правильні слова і переконати педагогів, що найкраща форма навчання - це очна", - уточнив Осачук.

Він підкреслив, що школи, де від коронавірусу щеплено менш як 80% персоналу, закриють на карантин, а діти будуть сидіти вдома.

"Цієї осені не буде дозволено викладання онлайн, ні дистанційного освітнього процесу не відбуватиметься", - сказав він.



Школи, де від COVID-19 вакциновано менш як 80% колективу, закриють на карантин, а діти будуть сидіти вдома. Дистанційний освітній процес буде заборонено.

Осачук також повідомив, що вже в наступний понеділок в Україні введуть "жовту" зону епідемічної небезпеки, тому у педагогів ще є кілька днів, щоб зробити щеплення.

"Закликаю батьків стати з нами поруч, бути солідарними, переконати викладачів, педагогів, вчителів ваших шкіл, до кінця цього тижня вакцинуватися. Дозвольте вашим дітям ходити в школу. Будьте здоровими, залишайтеся живими", - підсумував глава ОДА.