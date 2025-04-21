Онлайн или офлайн: какой формат обучения дает лучшие результаты - ответ исследователей

Согласно результатам совместного исследования Тилбургского университета и Университета Радбауда, студенты демонстрируют одинаковые результаты, независимо от того, посещают ли лекции лично, просматривают их онлайн в прямом эфире или смотрят запись позже. Решающее значение имеет возможность самостоятельно выбирать удобный формат и активно участвовать в обучении.

Как проводилось исследование

Исследователи проанализировали результаты студентов, изучавших курс "Организация и среда" в рамках бакалаврской программы по бизнес-администрированию. Участники могли свободно выбирать: присутствовать на лекции в аудитории, смотреть ее онлайн или в записи. Формат участия не влиял на качество усвоения материала - все студенты показали сходные результаты на экзамене.

Как пояснил исследователь Коэн ван ден Оевер, во время оценивания студенты отвечали на вопросы по каждой лекции, предварительно указывая, как именно они ее прошли. Это позволило сравнить эффективность различных форматов даже в пределах одного студента, что придало исследованию дополнительную ценность.

Исследователи также отметили, что возможность выбора делает образование более доступным - особенно для студентов с инвалидностью или тех, кто вынужден преодолевать большие расстояния в условиях жилищного кризиса. Кроме того, преподаватели активно привлекали онлайн-слушателей к занятиям через чаты и викторины.

Почему важно посещать учебные заведения

Впрочем, в физическом присутствии на кампусе тоже есть своя ценность. По словам исследовательницы Стефани Коурнниф, университет - это не только лекции, но и пространство для общения, развития и формирования длительных связей. Хотя очные занятия могут способствовать социальной сплоченности, они не гарантируют ее автоматически, ведь не все студенты имеют возможность или желание посещать пары лично.

Авторы исследования призывают университеты инвестировать в гибкие форматы обучения - например, гибридные лекции или трансляции. Это не только поможет студентам совмещать учебу с работой, стажировкой или другими активностями, но и позволит эффективнее использовать ресурсы вузов. По их мнению, такие инновации могут сделать образование более доступным, современным и инклюзивным.