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Онкобольные и травмированные украинцы могут лечиться за границей: как подать заявку

Фото: украинцы могут лечиться за границей (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Украинцы, которые пострадали и нуждаются в медицинской эвакуации, могут подать соответствующий запрос и пройти лечение за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения.

В министерстве отметили, что в первую очередь на лечение за границу транспортируют детей и взрослых со сложными минно-взрывными ранениями и ожоговыми травмами, детей с онкологической патологией, а также людей с заболеваниями, нуждающимися в комплексной специализированной терапии.

Для того чтобы присоединиться к эвакуации, нужно подать запрос. Это можно сделать двумя способами:

Через семейного врача

  • Семейный врач или специалист стационара принимает решение о необходимости направления пациента на лечение за границу и информирует об этом областного координатора медицинской эвакуации.
  • Областной координатор прорабатывает запрос и передает его в команду медицинской эвакуации в Минздрав.
  • Минздрав верифицирует данные, информирует пациента о маршруте медицинской эвакуации и при согласии пациента посылает соответствующий запрос в систему экстренного реагирования Еврокомиссии и ожидает предложения от больниц из стран-членов Европейского Союза, куда могут перенаправить пациента.
  • Когда соответствующее медицинское учреждение в странах-партнерах найдено, согласуются вопросы транспортировки пациента.

Через онлайн-форму

  • Сейчас многие потеряли связь с семейными врачами, поэтому Минздрав предусмотрел другой способ подачи заявки на медицинскую эвакуацию - через онлайн-форму.
  • Для этого на сайте Министерства в разделе "Гражданам" необходимо самостоятельно заполнить соответствующую заявку.
  • Далее Минздрав верифицирует все данные и проверяет информацию, после чего вам будет дана обратная связь.
  • Обычно подготовка пациента длится от 3-4 дней до двух недель. Однако, каждый случай медицинской эвакуации требует отдельного подхода.

Напомним, что эвакуация для украинских пациентов осуществляется бесплатно.

Напомним, что с внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий, или территорий, где идут боевые действия, больше не будут взимать долги за коммунальные услуги.

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