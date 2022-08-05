"Вони пішли ва-банк", - Данілов розповів, де Росія бере резерви на війну

Росіяни почали мобілізовувати техніку, боєприпаси з Далекого Сходу, Уралу та інших територій. А серед особового складу - мало етнічних росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.
"Щоб вести з нами сьогодні боротьбу, ворог змушений мобілізовувати техніку, боєприпаси з Далекого Сходу, Уралу, інших територій. Вони пішли ва-банк, й не можуть, як вони вважають, програти цю війну", - заявив Данілов.
Він також додав, РФ поступово знищує колонізоване у ХІХ-ХХ ст. населення, - на фронті не так багато росіян, переважно це інші нації, в яких вони забрали мову, історію, традиції і вважають їх нібито росіянами.
Нагадаємо, росіяни продовжують вербувати на війну в'язнів. Москва намагається уникнути широкого призову етнічних росіян.
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