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"Вони пішли ва-банк", - Данілов розповів, де Росія бере резерви на війну

Фото: Олексій Данілов, секретарь РНБО (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни почали мобілізовувати техніку, боєприпаси з Далекого Сходу, Уралу та інших територій. А серед особового складу - мало етнічних росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Щоб вести з нами сьогодні боротьбу, ворог змушений мобілізовувати техніку, боєприпаси з Далекого Сходу, Уралу, інших територій. Вони пішли ва-банк, й не можуть, як вони вважають, програти цю війну", - заявив Данілов.

Він також додав, РФ поступово знищує колонізоване у ХІХ-ХХ ст. населення, - на фронті не так багато росіян, переважно це інші нації, в яких вони забрали мову, історію, традиції і вважають їх нібито росіянами.

Нагадаємо, росіяни продовжують вербувати на війну в'язнів. Москва намагається уникнути широкого призову етнічних росіян.

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Війна в Україні