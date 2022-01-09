У Казахстані затримали відомого музиканта з Киргизстану
У Казахстані затримали чоловіка, який виявися відомим музикантом з Киргизстану. Міністерство закордонних справ КР з’ясовує обставини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 24KG.
Раніше до мережі потрапило відео, у якому чоловік, нібито, зізнається у тому, що приїхав до Казахстану для участі у мітингу за 200 доларів.
Як пізніше з’ясувалося, затриманим виявися Вікрам Рузахунов - відомий піаніст, аранжувальник та виконавчий директор фестивалю "Джаз Бішкев Весна" з Киргизстану.
Через його затримання на тлі масових протестів в країні - міністерство МЗС КР розпочало з’ясовування обставин.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що станом на 9 січня - у Казахстані силовики затримали майже 6 тисяч протестувальників.
За словами Мейрхана Абдуманапова, одного з лідерів пригніченої 6 січня протестної акції в Алмати, силовики стріляли в мітингувальників на поразку.