ru ua
Нд, 09 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Казахстані затримали відомого музиканта з Киргизстану

Новость на русском →
Неділя 09 січня 2022 10:36
У Казахстані затримали відомого музиканта з Киргизстану Фото: e Казахстані затримали відомого музиканта з Киргизстану (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Сергій Пишкін

У Казахстані затримали чоловіка, який виявися відомим музикантом з Киргизстану. Міністерство закордонних справ КР з’ясовує обставини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 24KG.

Раніше до мережі потрапило відео, у якому чоловік, нібито, зізнається у тому, що приїхав до Казахстану для участі у мітингу за 200 доларів.

Як пізніше з’ясувалося, затриманим виявися Вікрам Рузахунов - відомий піаніст, аранжувальник та виконавчий директор фестивалю "Джаз Бішкев Весна" з Киргизстану.

Через його затримання на тлі масових протестів в країні - міністерство МЗС КР розпочало з’ясовування обставин.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що станом на 9 січня - у Казахстані силовики затримали майже 6 тисяч протестувальників.

За словами Мейрхана Абдуманапова, одного з лідерів пригніченої 6 січня протестної акції в Алмати, силовики стріляли в мітингувальників на поразку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан Киргизия
NEWS
В Україні з січня зросли податки: для кого і на скільки
В Україні з січня зросли податки: для кого і на скільки
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані