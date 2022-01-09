У Казахстані затримали відомого музиканта з Киргизстану

У Казахстані затримали чоловіка, який виявися відомим музикантом з Киргизстану. Міністерство закордонних справ КР з’ясовує обставини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 24KG .

Раніше до мережі потрапило відео, у якому чоловік, нібито, зізнається у тому, що приїхав до Казахстану для участі у мітингу за 200 доларів.

Як пізніше з’ясувалося, затриманим виявися Вікрам Рузахунов - відомий піаніст, аранжувальник та виконавчий директор фестивалю "Джаз Бішкев Весна" з Киргизстану.

Через його затримання на тлі масових протестів в країні - міністерство МЗС КР розпочало з’ясовування обставин.