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В Омске начался масштабный пожар после атаки ВСУ: под ударом химзавод (видео)

17:25 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В Омске начался масштабный пожар после атаки ВСУ: под ударом химзавод (видео) Фото: В Омске снова очень громко (росСМИ)
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Вечером 24 октября в российском городе Омске прогремели громкие взрывы на фоне новой массированной атаки Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал Exilenova+.

По словам очевидцев, беспилотники ВСУ добрались до Омска, который находится на расстоянии более 2500 км. от границы Украины.

После попадания в российском городе начался масштабный пожар.

Согласно последним данным, в этот раз под удары Сил обороны Украины попал завод "Омский каучук" - его сразу охватил огонь.

На фоне последних событий российские власти официально подтвердили, что их ПВО пытается отразить новое воздушное нападение ВСУ. Сколько дронов удалось обезвредить - пока не раскрывают.

С заявлением на этот счет уже выступил местный губернатор Виталий Хоценко.

"Силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаку вражеских беспилотников. В настоящее время БПЛА противника достигли северного промышленного узла. На месте работают экстренные службы. Прошу сохранять спокойствие, обо всех подозрительных ситуациях сообщать по телефону 112", - написал он.

О первых последствиях украинских ударов Хоценко пока не рассказывает.

Что известно о российском химическом заводе "Омский каучук"

Это большое предприятие нефтехимической промышленности, которое работает с 1962 года. Оно входит в группу компаний "Титан" и является одним из ведущих российских производителей синтетического каучука.

Завод производит синтетический каучук, который используют в частности в производстве шин и резиновых изделий. Также предприятие производит фенол, ацетон, изопропиловый спирт и компоненты для автомобильного горючего.

Предприятие имеет немаловажное значение для российской химической промышленности. Его продукция используется в различных отраслях, в частности в автомобильной промышленности и производстве химических материалов. Завод работает на большой промышленной территории.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что удары ВСУ спровоцировали новый масштабный коллапс в аэропортах Москвы.

Также мы писали, что украинские воины поразили два предприятия российского ВПК и самолет на аэродроме "Ейск".

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