Омелян виступає проти переговорів з РФ про відновлення авіасполучення

Міністр інфраструктури Володимир Омелян виступає проти переговорів з Росією про відновлення прямого авіасполучення до повернення Криму і східних територій до складу України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Омелян вважає, що Росія після 400 років окупації повинна виплатити репарації і повернути Крим і східні території України.

"Після повернення окупованого Криму і східних територій України, виплати репарацій за майже 400 років окупації ми обов'язково повернемося до переговорів з Московією, Татарстаном, Чечнею і Сибіром з питань прольоту над їх територіями та дозволи для авіаційних компаній цих держав пролітати над територією України транзитом", - заявив Омелян.

Нагадаємо після візиту в Росію політика Юрія Бойка Кабінет міністрів заборонив нерегулярні прямі авіаперельоти в Російську Федерацію. З цією пропозицією виступив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Після цього члени уряду підтримали заборону нерегулярних рейсів в РФ.

Раніше повідомлялося, що на прикордонників та авиаслужбу відкрили справу за польоту Бойко і Медведчука в Росію. У той же час відомо, що підозр нікому не вручали.