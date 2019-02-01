Омелян розповів про збитки України через російську блокаду Азовського моря

Омелян зазначив, що цифра наближається до позначки 10 млрд гривень

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что морской отрасли Украины в целом нанесен ущерб в объеме порядка 10 млрд гривен из-за незаконной блокады Россией судоходства в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью УНИАН.

Он добавил, что сейчас наблюдается улучшение ситуации с проходом судов по Керченскому проливу, тогда как ранее суда ожидали в очереди по несколько суток.

"Это огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 млрд гривен, если брать в совокупности и государственные предприятия, и "Администрацию морских портов Украины", и влияние на регион. Мы всегда к этому серьезно относились, начиная со строительства Керченского моста. Предупреждали, что это будет политический инструмент Путина закрыть Керченский пролив и, соответственно, акваторию Азовского моря", - сказал Омелян.

Также Омелян рассказал, что Украина совместно с международными партнерами по антироссийской коалиции готовит "Азовский пакет" санкций в ответ на незаконную агрессию России в Керченском проливе.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что США намерены в феврале пересмотреть санкции в отношении Москвы, которые были введены после аннексии Крыма.

Ранее сообщалось, что главы министерств иностранных дел стран ЕС на заседании в феврале не будуть принимать заключение относительно ситуации в Украине.