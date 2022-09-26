Омбудсмен рассказал об условиях пребывания освобожденных командиров "Азова" в Турции
Пятеро командиров "Азова", освобожденных из российского плена, находятся в Турции в хороших условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.
"Они находятся там в хороших условиях, под личной, скажем так, гарантией президента Турции. Для них были созданы все условия по безопасной нормальной жизни, насколько это возможно", - сказал он.
Омбудсмену неизвестно ни о каких ограничениях по передвижению защитников.
Он также отметил, что в Турции герои встречаются, в том числе с представителями Украины. Так, недавно они виделись с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и главой Фонда госимущества Рустемом Умеровым.
Лубинец добавил, что перед властью стоит задача вернуть всех пленных, работа над этим продолжается постоянно.
"Даже когда у нас уже происходит обмен, мы договариваемся о следующих шагах", - сказал он.
Напомним, что в рамках обмена пленными с Россией удалось освободить 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев. РФ вернули кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
Пятеро офицеров, руководивших защитой Мариуполя, до конца войны будут находиться в Турции.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.