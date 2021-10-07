Омбудсмен розповіла про жахливі умови в колоніях на окупованому Донбасі

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова розповіла про жахливі умови в місцях позбавлення волі на окупованому Донбасі, де незаконно утримують українців. Зокрема, в Макіївській колонії №32 та Сніжнянській виправній колонії №127 адміністрація систематично залякує і вимагає гроші у ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал омбудсмен.

"Керівництво Макіївської колонії №32 і Сніжнянської виправної колонії №127 систематично залякує і вимагає гроші в ув'язнених з метою неправомірного збагачення. На кожного встановлюється певна сума грошових коштів, яку необхідно щомісяця віддавати", - розповіла омбудсмен.

За словами Денисової, ув'язнених, які відмовляються платити адміністрації установи, переводять в інший барак, не пристосований для проживання, адже там частково немає дверей, вікон, відсутнє централізоване опалення, водопостачання та каналізація.

"В осінньо-зимовий період заручники залишаються практично "на вулиці" при тому, що їх здоров'я підірвано тортурами і голодом. Вони мають важкі хронічні захворювання: діабет, хвороби серця і нервової системи", - додала вона.

Омбудсмен також підкреслила, що ситуація з поширенням COVID-19 в колонії є вкрай критичною, адже багато хто з ув'язнених має ознаки захворювання: високу температуру тіла, сильний кашель, втрату смаку і нюху, в деяких виражені диспепсичні розлади.

Протягом дня хворим заручникам заборонено прилягти на ліжко, вони отримають покарання карцером за порушення режиму.

Медична допомога ув'язненим не надається, а передані родичами ліки не доходять через розкрадання адміністрацією.

Денісова підкреслила, що зазначені факти є прямим порушенням гарантованих норм ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод і пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених економічною і соціальною радою ООН.

Вона звернулася до голови моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильди Богнер та голови делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні пані Флоранс Жиллетт щодо проведення моніторингових візитів до зазначених установ для відновлення порушених прав наших громадян та надання їм належної медичної допомоги.

Омбудсмен також закликала представника ОБСЄ в гуманітарній підгрупі в Тристоронній контактній групі Шарлотту Реландер вжити заходів реагування на зазначені випадки порушення прав громадян.