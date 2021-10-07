ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Омбудсмен розповіла про жахливі умови в колоніях на окупованому Донбасі

Новость на русском →
Донбас, Четвер 07 жовтня 2021 03:38
Омбудсмен розповіла про жахливі умови в колоніях на окупованому Донбасі Фото: Людмила Денисова, омбудсмен (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова розповіла про жахливі умови в місцях позбавлення волі на окупованому Донбасі, де незаконно утримують українців. Зокрема, в Макіївській колонії №32 та Сніжнянській виправній колонії №127 адміністрація систематично залякує і вимагає гроші у ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал омбудсмен.

"Керівництво Макіївської колонії №32 і Сніжнянської виправної колонії №127 систематично залякує і вимагає гроші в ув'язнених з метою неправомірного збагачення. На кожного встановлюється певна сума грошових коштів, яку необхідно щомісяця віддавати", - розповіла омбудсмен.

За словами Денисової, ув'язнених, які відмовляються платити адміністрації установи, переводять в інший барак, не пристосований для проживання, адже там частково немає дверей, вікон, відсутнє централізоване опалення, водопостачання та каналізація.

"В осінньо-зимовий період заручники залишаються практично "на вулиці" при тому, що їх здоров'я підірвано тортурами і голодом. Вони мають важкі хронічні захворювання: діабет, хвороби серця і нервової системи", - додала вона.

Омбудсмен також підкреслила, що ситуація з поширенням COVID-19 в колонії є вкрай критичною, адже багато хто з ув'язнених має ознаки захворювання: високу температуру тіла, сильний кашель, втрату смаку і нюху, в деяких виражені диспепсичні розлади.

Протягом дня хворим заручникам заборонено прилягти на ліжко, вони отримають покарання карцером за порушення режиму.

Медична допомога ув'язненим не надається, а передані родичами ліки не доходять через розкрадання адміністрацією.

Денісова підкреслила, що зазначені факти є прямим порушенням гарантованих норм ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод і пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених економічною і соціальною радою ООН.

Вона звернулася до голови моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильди Богнер та голови делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні пані Флоранс Жиллетт щодо проведення моніторингових візитів до зазначених установ для відновлення порушених прав наших громадян та надання їм належної медичної допомоги.

Омбудсмен також закликала представника ОБСЄ в гуманітарній підгрупі в Тристоронній контактній групі Шарлотту Реландер вжити заходів реагування на зазначені випадки порушення прав громадян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денисова
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця