Омбудсмен розповіла, які права людини найчастіше порушувалися в 2020 році

За її словами, в 2020 році в офіс омбудсмена надійшло майже 48,5 тисячі повідомлень про порушення прав людини, тоді як в 2019 році таких повідомлень було близько 34 тисяч.

"З них 35% - це повідомлення про порушення права громадянина на звернення і на отримання інформації від органів влади, таких звернень стало більше наполовину. Тобто люди не могли отримати інформацію, наприклад, навіть про ковида: як себе убезпечити, вони зверталися в центральні органи влади, щоб отримати інформацію, за роз'ясненнями, але їх не отримували", - розповіла Денисова.

Вона зазначила, що траплялися випадки, коли різні органи влади просто закривали всі прийоми громадян під приводом того, що " у нас локдаун".

"Але людина все одно не може залишитися один без будь-якої інформації. Ми в офісі омбудсмана, наприклад, проводимо прийом громадян онлайн, ми повідомляємо людину, в який час це станеться, зв'язуємося і спілкуємося, даємо консультації. Органи влади припинили писати відповіді, знову-таки все в локдауне, все на карантині. І навіть якщо щось надсилають, то просто формальні відписки", - додала омбудсмен.

В цілому офіс омбудсмена виписав 216 протоколів про порушення з боку органів влади, серед яких були і протоколи про адміністративні порушення держсекретарям міністерств.