Омбудсмен просить Раду змінити Сімейний кодекс у частині сурогатного материнства

Уповноважений Верховної пади з прав людини Людмила Денісова просить парламент внести необхідні зміни до Сімейного кодексу в частині сурогатного материнства. Про це повідомляє прес-служба уповноваженого.

Підкреслюється, що омбудсмен бачить у наданні послуг сурогатного материнства іноземцям порушення прав дітей, адже Україна не може проконтролювати їхню долю і таким чином захистити.

"Попередньо уповноважений ВРУ з прав людини зверталася до профільних міністерств і правоохоронні органи про необхідність перевірки випадків можливих ситуацій торгівлі дітьми з використанням технологій сурогатного материнства. Зараз отримана інформація про те, що за вказаними фактами відкрито кримінальне провадження і триває розслідування у справі", - інформує прес-служба.

Відзначається, що на цей час процедура запліднення і народження дитини із застосуванням методів сурогатного материнства врегульована в статті 123 Сімейного кодексу України та Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні.

"Надання послуг сурогатного материнства іноземцям призводить у першу чергу до порушення прав дітей і до ситуації, у якій Україна не здатна проконтролювати подальшу долю дітей і захистити своїх громадян... Уповноважений бачить доцільним внесення змін до Сімейного кодексу України, профільне законодавство і закріплення вимог про можливості застосування репродуктивних технологій методом сурогатного материнства виключно для громадян України", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що ВР повинна законодавчо врегулювати питання сурогатного материнства, щоб виключити продаж дітей за кордон.

Як писало РБК-Україна раніше, в Києві правоохоронці викрили нелегальне переправлення дітей за кордон під прикриттям програми сурогатного материнства.

Так, у 2018 році в Генпрокуратурі підкреслювали, що Україні необхідно врегулювати питання сурогатного материнства на законодавчому рівні, оскільки в країні існує проблема протиправного використання жінок з малозабезпечених сімей у сурогатному материнстві.