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Омбудсмен назвала штраф за публічне невикористанння посадовцями української мови

Новини » Суспільство     16.12.2019 - 09:59
Омбудсмен назвала штраф за публічне невикористанння посадовцями української мови
Фото: Тетяна Монахова (izvestia.nikolaev.ua)

Максимальний штраф - 11,9 тис. гривень

Уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова заявила, що посадовці, які відмовляються публічно використовувати українську мову можуть бути оштрафовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Укрінформу".

За її словами, людина, котра публічно виступає як посадовець чи дає коментарі як представник влади, зобов'язана вживати державну мову.

"Якщо вона порушує цю норму закону, то на неї можуть поскаржитися. Ми будемо розглядати скаргу, спершу проводитимемо роз’яснювальну бесіду, а не допоможе - випишемо штраф. Максимальний штраф, як я вже сказала, 700 неоподатковуваних мінімумів (11 900 гривень, - ред.)", - сказала Монахова.

За її словами, у разі, якщо ніхто не поскаржився, але посадова особа таки порушує закон, аналітичний відділ омбудсмена має це відмоніторити.

"Ми обов’язково будемо вести роботу з моніторингу - наскільки закон виконується, чи виконується він усіма гілками влади та державними установами", - сказала Монахова.

Раніше Кабінет міністрів України створив Національну комісію зі стандартів державної мови.

РБК-Україна писало, що Міністерство культури, молоді і спорту України затвердило на посаду мовного омбудсмена завкафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв) Тетяну Монахову.

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