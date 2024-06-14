Омбудсман требует увольнения главы Госгенонадр: что произошло

Как пояснил Лубинец, к нему обратилась гражданка, которую незаконно уволили с работы. Она пыталась самостоятельно решить этот вопрос, впрочем "судебная волокита" длилась около 4 лет. В конце концов она выиграла дело о восстановлении в должности, но глава Госгеонедр не соглашался с решением суда и отказывался принимать ее на работу. Поэтому против последнего было открыто уголовное производство.

Лубинец, со своей стороны, открыл производство и направил официальное представление главе Госгеонедр, но последний проигнорировал требования представления. После этого был составлен протокол об административном правонарушении.

Шевченковский суд признал главу Госгеонедр виновным и наложил взыскание в виде штрафа. Последний снова не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу. Суд оставил решение без изменений, впрочем, женщину все равно не восстановили в должности.

"Как омбудсмен Украины, направил письма директору ГБР и Генеральному прокурору о приобщении представления Уполномоченного и постановлений судов к материалам уголовного производства для их учета", - добавил Лубинец.

В частности омбудсман обратился к главе украинского правительства с требованием инициировать вопрос об увольнении с должности главы Госгеонедр.