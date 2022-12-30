Олланд о Минских договоренностях: дали время укрепить украинскую армию

Как известно, Франсуа Олланд был одним из участников Нормандского формата, начатого в июне 2014 года, в котором участвовали лидеры Франции, Германии, Украины и России.

"С 2014 года Украина укрепила свою военную позицию. Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Она была лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских договоренностей в том, что украинская армия получила такую возможность. Таким образом, время, которое Путин считал для себя достоянием, действительно оказался возможностью для украинцев", - подчеркнул Олланд.

Он также отметил, что геополитическая ситуация после 2014 не была благоприятной для Украины.

"Очень важно было знать, как Запад использует эту передышку, чтобы предотвратить дальнейшие попытки России. Но что произошло с тех пор? Мы уже видели уход Америки с международной арены в Сирии. Президентство Трампа ослабило связи между европейцами и Соединенными Штатами в рамках Атлантического Наконец, разгром Афганистана был расценен Путиным как новый признак слабости западного лагеря. Что касается Европы, то она не смогла понять, как ее зависимость от российского газа сделала ее уязвимой, поэтому Путин подумал, что время идет на его пользу и он мог переступить порог путем дальнейшего вторжения в Украину. Отсюда и агрессия, которую он совершил. Вот здесь он ошибся", - добавил Олланд.

Он также отметил, что Минские договоренности мешали Путину захватить Донбасс и не разрешили расширить временно оккупированную территорию.

"Путин принял Нормандский формат, требовавший от него регулярной отчетности о прогрессе, которого можно достичь в выполнении Минских соглашений. Даже если мы видели, что было явное нежелание, все равно был диалог. Начиная с 2017-2018 годов этот нормандский формат был на последнем. этапе. Потому что, с одной стороны, украинская сторона видела, что российские угрозы стали более четкими (а Москва не хотела мира). С другой стороны, Владимир Путин начал уставать от этой договоренности, поскольку она помешала ему продвинуться к желаемому полному завоеванию Донбасса. Путина в 2015 году было отодвинуть линию фронта как можно дальше. В его прицеле уже был Мариуполь. Минские договоренности и прекращение вытекающего из них огня не позволили расширить контролируемую сепаратистами территорию. Это одно из их преимуществ", - говорит Олланд.