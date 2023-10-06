Подсолнечное масло и молоко дешевеют: мировые цены на продовольствие упали за год на 10%

Мировые цены на продовольственные товары в сентябре 2023 года незначительно выросли. Однако на 10% ниже, чем год назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию продовольственного агентства ООН ( ФАО ).

Индекс цен на продовольствие ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на продовольственные товары, торгуемые на мировом рынке, в сентябре составил в среднем 121,5 пункта по сравнению со 121,4 пункта в августе.

На этом уровне индекс на 10,7% ниже своего значения годичной давности и на 24,0% ниже своего исторического максимума, достигнутого в марте 2022 года.

Индекс цен на зерновые ФАО вырос на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем из-за роста международных цен на кукурузу на 7,0%. Международные цены на пшеницу упали на 1,6%, чему способствовали обильные запасы и хорошие перспективы урожая.

Индекс цен на растительное масло ФАО снизился на 3,9% по сравнению с августом, при этом международные котировки пальмового, подсолнечного, соевого и рапсового масел упали, отчасти из-за увеличения сезонного производства и обильных мировых экспортных поставок.

Индекс цен на сахар ФАО увеличился на 9,8% по сравнению с августом, достигнув самого высокого уровня с ноября 2010 года на фоне растущей обеспокоенности по поводу более жестких перспектив мирового предложения в предстоящем сезоне. Ранние прогнозы указывают на снижение добычи в Таиланде и Индии, являющихся ключевыми производителями, что связано с преобладающим явлением Эль-Ниньо. Большой урожай, который сейчас собирают в Бразилии, на фоне благоприятных погодных условий, ограничил месячный рост мировых цен на сахар.

Индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 2,3% по сравнению с августом, что стало девятым месячным падением подряд, чему способствовал вялый мировой спрос на импорт и обильные запасы в ведущих регионах-производителях. Относительная слабость евро по отношению к доллару США также оказала давление на международные цены на молочные продукты.

Индекс цен на мясо ФАО упал на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом сочетание слабого импортного спроса и обширных мировых экспортных возможностей привело к снижению котировок на свинину, птицу и баранину. Напротив, международные цены на говядину выросли на фоне высокого импортного спроса на нежирную говядину, особенно в США.

Цены в Украине

Напомним, высокий урожай в Украине привел тому, что цены снижались два месяца подряд - в июле и в августе. По оценкам НБУ, замедление инфляции будет продолжаться и в сентябре.

Замглавы НБУ Сергея Николайчук заявил, что центробанк в конце октября улучшит прогноз по инфляции на 2023 год из-за лучшей ситуации в аграрном секторе.